Fußball: Rapids Kitagawa wegen Wadenverletzung mehrere Wochen out

Fußball: Auftakt für Rapids Kärntner Woche Fußball-Rekordmeister SK Rapid startet am Samstag in seine Kärntner Woche. Binnen acht Tagen bekommen es die Hütteldorfer gleich dreimal mit dem Schlusslicht zu tun - zweimal in der Meisterschaft und einmal im Cup-Viertelfinale. "Das ist schon sehr ungewöhnlich, so etwas habe ich noch nie erlebt", erklärte Trainer Peter Pacult.