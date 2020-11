Fußball: Reaktionen auf den Tod 3 - Windtner, Herzog, ÖFB

Weitere Reaktionen auf den Tod des argentinischen Fußball-Idols Diego Maradona:

Leo Windtner (ÖFB-Präsident): "Es ist einer der größten Fußballer, die wir je auf diesem Globus gesehen haben - mit allen seinen Schattenseiten - von uns gegangen. Die Lichtblicke werden für uns aber immer alles überstrahlen und in Erinnerung bleiben. Es hat ihn so besonders gemacht, dass er seine Teams - ob das argentinische Nationalteam oder Napoli - so mitreißen konnte. Er war für seine Teams ein Spirit. Er war ein Leonardo da Vinci, ein Universalgenie. Die Nachricht vom Tod hat uns tief getroffen."

Andreas Herzog (ÖFB-Rekordteamspieler, via Sky): "Er war wahrscheinlich der beste Spieler seiner Zeit. Irgendwie hat es (die Nachricht, Anm.) mich aber gar nicht so überrascht nach den letzten Jahren. Als Fußballer war er natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Als Gegenspieler war es wahrscheinlich nicht so lustig, er konnte dir Knoten in die Haxen spielen."

Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB, via Twitter): "Gott bekommt seine Hand viel zu früh zurück. RIP Diego Maradona."