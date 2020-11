Die 1:4-Schlappe Real Madrids bei Valencia brachte am Sonntag einen weiteren Rückschlag für Trainer Zinedine Zidane. Mittelfeldmann Federico Valverde erlitt eine Verletzung des Schienbeins und fällt laut spanischen Medien rund einen Monat aus. Der 22-Jährige fehlt damit nicht nur vermutlich in den letzten drei Champions-League-Gruppenspielen Reals, sondern auch Uruguay in den kommenden WM-Qualipartien gegen Kolumbien und Brasilien.