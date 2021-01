Fußball: Real-Madrid-Stürmer Jovic vor Rückkehr nach Frankfurt

Serbe soll vom Club von Trainer Hütter leihweise bis Sommer geholt werden

Trainer Adi Hütter darf sich wohl bald über hochkarätige Verstärkung freuen. Torjäger Luka Jovic kehrt wohl auf Leihbasis von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt zurück. "Luka Jovic steht vor einer Leihe zu uns bis zum Sommer. Wir müssen noch ein paar Themen bearbeiten, den Medizincheck zum Beispiel. Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns", sagte Fredi Bobic, Sportvorstand des deutschen Fußball-Bundesligisten, am Dienstag.

Der 23-jährige Serbe Jovic war 2019 von Frankfurt für eine Ablöse von etwa 60 Millionen Euro zu den Königlichen nach Spanien gewechselt, spielte aber bei Trainer Zinedine Zidane nie eine große Rolle. Die Eintracht ist nach dem Abgang von Bas Dost in der Winterpause zum FC Brügge auf der Suche nach einem Angreifer, da nur noch der Portugiese Andre Silva dem Vorarlberger Hütter zur Verfügung steht. Als ein Kandidat gilt auch Bayern Münchens Stürmer-Talent Joshua Zirkzee.

Jovic bildete in der Saison 2018/19 zusammen mit seinen damaligen Teamkollegen Sebastien Haller und Ante Rebic die so genannte "Büffelherde" der Frankfurter. Jovic erzielte in jener Spielzeit 17 Bundesliga-Tore. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2025, wegen seines hohen Gehalts in Madrid galt eine Verpflichtung bisher als schwierig.