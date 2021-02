Fußball: Real setzte Aufwärtstrend mit 2:0 gegen Valencia fort

Dritter Ligasieg in Folge dank Toren von Benzema und Kroos

Real Madrid hat seinen leichten Aufwärtstrend in der spanischen Fußball-Liga am Sonntag fortgesetzt. Der Rekordmeister landete mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Valencia seinen dritten Ligasieg in Serie und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid vorerst auf fünf Punkte. Allerdings hat Real zwei Spiele mehr ausgetragen als der führende Stadtrivale. Die Tore gegen Valencia erzielten Karim Benzema (12.) und Toni Kroos (42.).

Mit dem Erfolg zog Real als Tabellenzweiter auch wieder am Erzrivalen FC Barcelona vorbei, der am Samstag mit einem 5:1 bei Alaves vorgelegt hatte. Die Madrilenen liegen drei Punkte vor den Katalanen, die allerdings ebenfalls ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Vor der jüngsten Serie war Real-Trainer Zinedine Zidane wegen drei Niederlagen in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen bereits in der Kritik gestanden. Für den Franzosen gab es aber nicht nur gute Nachrichten: Außenverteidiger Dani Carvajal verletzte sich bei seinem Comeback nach zuletzt sechs Wochen Pause sofort wieder. In eineinhalb Wochen steigt in der Champions League Reals Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo.