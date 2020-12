Atletico Madrid reist als Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga zum Champions-League-Spiel in Wals-Siezenheim gegen Red Bull Salzburg. Real Sociedad holte am Sonntag bei Alaves nur ein 0:0 und liegt damit einen Punkt hinter den "Colchoneros", die zudem zwei Partien in der Hinterhand haben. Salzburg würde am Mittwoch mit einem Erfolg über Atletico ins Champions-League-Achtelfinale einziehen, die Madrilenen müssten in diesem Fall in der Europa League weiterspielen.