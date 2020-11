Fußball: Ried fügte Rapid mit 4:3 erste 2 - Meinungen

Stimmen zu Ried-Rapid (4:3):

Gerhard Schweitzer (Ried-Co-Trainer): "Wir haben uns in den 14 Tagen gut vorbereitet mit dem kompletten Kader, die Vorbereitung war sehr fokussiert. Mitte der Woche war klar, dass Gerald Baumgartner ausfällt, der Rest war dann eine ganz normale Vorbereitung, in der es Telefonate gab, die Letztentscheidung aber bei mir gelegen ist. Im Spiel waren wir gut dabei, bei einem 4:3 ist aber natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Es war klar, dass wir nur so gegen Rapid bestehen können, indem wir höher stehen und mit aggressivem Pressing. Nicht nur wir, auch Rapid hat Geschenke verteilt. 4:3 gegen Rapid, das hätte ich gerne vor Fans gespielt."

Manfred Nastl (Rapid-Co-Trainer): "Ried hat es gut gemacht, war sehr aggressiv und wurde von Gerhard Schweitzer gut eingestellt. Wir sind recht gut ins Spiel gekommen, leider hatte der Schiedsrichter was dagegen, dass wir mit 2:0 in Führung gehen. Außerdem wurde vor dem 1:1 einer unserer Spieler gefoult. In der Pause wollten wir etwas korrigieren und sind dann auch gut in die 2. Halbzeit gekommen. Ried ist dann durch eine Standardsituation wieder zum Ausgleich gekommen. Ried hat aggressiv gegen den Ball gespielt, wir konnten unseren Spielplan nicht umsetzen, wir haben zu wenig den Ball attackiert und den Raum nicht gesichert. Die Aufstellung war in Absprache mit Dietmar Kühbauer, er hat die ganze Woche gefehlt, im Spiel gab es nur kurz vor der Pause einen Kontakt, da waren wir uns einig, dass wir noch etwas abwarten wollen und erst dann etwas ändern."

Constantin Reiner (Ried-"Doppel-Torschütze"): "Wir haben vorher noch zur Gaudi gesagt: 'Heute triffst du doppelt.' Der Sieg gegen Hartberg hat uns Selbstvertrauen gegeben, war vielleicht ein changing point. Deshalb haben wir uns auch heute etwas zugetraut. Ich hatte auf dem Platz das Gefühl, dass wir den Sieg mehr wollten."