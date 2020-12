Ex-Rieder Stocklasa beerbt Ex-Ried-Trainer Kolvidsson

Der frühere Ried-Spieler Martin Stocklasa steigt in Liechtenstein zum Fußball-Nationaltrainer auf. Der bisherige U21-Coach tritt die Nachfolge des früheren Ried-Trainers Helgi Kolvidsson aus Island an und wird damit zum ersten Einheimischen auf dem höchsten Trainerposten des Landes. Für Ried lief Stocklasa von 2008 bis 2011 in 103 Spielen auf, für Liechtenstein bestritt der mittlerweile 41-Jährige 113 Länderspiele.