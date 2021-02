Fußball: Robben will im März über mögliches Comeback entscheiden

Rückkehr bei Groningen von zahlreichen Verletzungen geprägt

Das Comeback des ehemaligen Bayern-München-Stars Arjen Robben in der niederländischen Fußball-Liga lässt auch im Februar weiter auf sich warten. Im März werde entschieden, ob eine Rückkehr überhaupt realistisch sei, erklärte Robben am Freitag in einem Interview auf der Website seines FC Groningen. "Das muss man reiflich überlegen, aber Aufgeben kommt in meinem Wortschatz nicht vor", erklärte der 37-Jährige.

Robben hatte ein Jahr nach seinem Karriereende bei Bayern im Sommer überraschend ein Comeback bei Groningen angekündigt. Der Flügelspieler verletzte sich bereits bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Club. Seither lief er wegen diverser Blessuren nur in einem weiteren Ligaspiel für den aktuellen Tabellensechsten auf. Derzeit plagen den einstigen Offensivstar hartnäckige Wadenprobleme.