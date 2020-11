Fußball: Ronaldo-Doppelpack verhalf Juventus zu 2:0 über Cagliari

Cristiano Ronaldo hat mit einem Tor-Doppelpack Juventus Turin mal wieder zum Sieg geschossen. Der 35-jährige portugiesische Fußball-Superstar traf am Samstagabend in der Serie A daheim gegen Cagliari Calcio in der 38. und 42. Minute zum 2:0 (2:0)-Sieg. In der Tabelle der italienischen Meisterschaft verkürzte der Rekordmeister als Zweiter mit 16 Punkten aus acht Spielen den Rückstand auf Spitzenreiter AC Milan vorerst auf einen Punkt.

Die Lombarden können den Vorsprung aber am Sonntag bei SSC Napoli (14) wieder ausbauen. Wegen starker Regenfälle und Sturzfluten in der Region drohte das Spiel zunächst verschoben zu werden.