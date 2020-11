Tottenham Hotspur, Gegner des LASK in der Fußball-Europa-League, hat am Montag ein Minus von 63,9 Mio. Pfund (71,48 Mio. Euro) im vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Laut Vereinsangaben sei der Umsatz im mit 30. Juni abgeschlossenen Finanzjahr von 460,7 Mio. Pfund (515,37 Mio. Euro) auf 402,3 Mio. Pfund (450,04 Mio. Euro) gefallen. Die Schulden der Londoner, die erst 2019 ihr über 1 Milliarde Euro teures Stadion eröffneten, wuchsen auf umgerechnet 676,34 Mio. Euro an.