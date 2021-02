Fußball: Saisonaus für Southamptons Romeu wegen Knöchelverletzung

29-Jähriger muss operiert werden

Für Southampton hat es neben der aktuellen Ergebniskrise am Freitag weitere schlechte Nachrichten gegeben. Mittelfeldspieler Oriol Romeu fällt aufgrund einer Knöchelverletzung zumindest drei Monate aus. Der 29-jährige Spanier, der diese Saison 20 Mal in der Startelf stand, muss am Montag operiert werden. Die vom Steirer Ralph Hasenhüttl gecoachten "Saints" sind acht Ligapartien sieglos und haben dabei bei sieben Niederlagen nur ein Heim-1:1 gegen Chelsea geholt.

Mit ein Grund sind die Verletzungsprobleme, die der Tabellen-14. schon vor dem Ausfall von Romeu hatte.