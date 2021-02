Fußball: Salzburg baute Ligaführung mit 4:2-Heimsieg gegen Rapid aus

Serienmeister sechs Punkte voran - LASK besiegte Admira auswärts 2:1 wie WAC auch Sturm Graz

Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag ausgebaut. Der Serienmeister gewann den Schlager der 18. Runde gegen Verfolger Rapid klar mit 4:2 und setzte sich um sechs Punkte vom ersten Verfolger ab. Herausragend war in Wals-Siezenheim der 22-jährige Stürmer Patson Daka, der drei Treffer erzielte und damit auch die Führung in der Liga-Schützenliste von seinem wegen Dopings für drei Monate gesperrten Kollegen Sekou Koita übernahm.

Salzburg durfte sich damit auch über eine gelungene Generalprobe vor dem Rückspiel bei Villarreal im Europa-League-Sechzehntelfinale am Donnerstag freuen, wo es einen 0:2-Rückstand wettzumachen gilt. Der Liga-Dritte LASK rückte dank einem 2:1-Sieg beim Vorletzten Admira bis auf einen Zähler an Rapid heran und ließ Sturm Graz bereits fünf Zähler hinter sich. Die Steirer gingen aufgrund eines späten Gegentreffers zu Hause gegen den WAC als 1:2-Verlierer vom Platz. Für die Kärntner, die am Donnerstag in der Europa League gegen Tottenham nach dem Hinspiel-1:4 ein Wunder brauchen, war es ein großer Schritt in Richtung Meistergruppe. Der Abstand des Neo-Fünften zu Rang sieben beträgt komfortable sechs Punkte.

Siebenter ist die Wiener Austria, die am Samstag Schlusslicht Altach mit 5:1 abgefertigt hatte. Der Sechste WSG Tirol war St. Pölten mit 0:1 unterlegen, Hartberg hatte sich von Ried mit 1:1 getrennt.