Fußball: Salzburg baute Vorsprung auf Rapid auf drei Punkte aus

Dank 4:2-Zittersieg bei WSG Tirol - Hütteldorfer in Altach nur 0:0 - Auch WAC gelang Europa-League-Generalprobe

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Samstag ausgebaut. Die Salzburger landeten nach zweimaligem Rückstand einen 4:2-Zittersieg bei der WSG Tirol und liegen nun drei Punkte vor dem ersten Verfolger Rapid. Die Hütteldorfer kamen beim bisherigen Schlusslicht SCR Altach nicht über ein torloses Remis hinaus. Nächsten Sonntag kommt es in Salzburg zum direkten Duell der beiden Titelrivalen.

Wie den Salzburgern, die am Donnerstag im Sechzehntelfinal-Hinspiel auf Villarreal treffen, gelang auch dem WAC die Generalprobe für die Europa League. Die Kärntner, die als Außenseiter ins Duell mit Tottenham gehen, besiegten die Admira mit 2:1 und schlossen im Rennen um die Meistergruppe der Top sechs nach Punkten zur fünftplatzierten WSG auf. Altach gab die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts aufgrund der besseren Tordifferenz an die Admira ab.