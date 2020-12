Fußball: Salzburg belohnte sich mit 3:1-Sieg 2 - Meinungen

Stimmen zum Spiel zwischen Lok Moskau und Salzburg (1:3):

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Wir mussten sehr aggressiv mit Pressing und Ballgewinnen sein und bei den Standards gut aufpassen. Das haben wir gut geschafft. Es war sicher eine unserer besten Leistungen in den zwei Jahren in der Champions League und ein sehr wichtiger Sieg für uns."

Zu Karim Adeyemi: "Er ist ein Top-, Top-Talent. Er ist sehr jung. Wir glauben, dass er eine große Zukunft hat."

Mergim Berisha (Salzburg-Doppeltorschütze via "Sky"): "Ich denke, wir sind sehr gut in die Zweikämpfe gekommen, haben unser Spiel gespielt und waren sehr mutig. Jeder ist für den anderen gelaufen."

Andre Ramalho (Salzburg-Verteidiger via "Sky"): "Man hat von der ersten Minute an gespürt, dass wir für dieses Finalspiel bereit waren. Wir waren in allen Situationen bereit, waren nach hinten und vorne sehr konsequent. Wir haben das wahnsinnig gut gemacht, der Sieg war hochverdient."

Marko Nikolic (Lok-Trainer): "Wir haben versucht, die Mannschaft neu zusammenzusetzen. Wir haben uns bemüht, nach Salzburgs Führung weiterzuspielen und auch gewechselt. Es hat nichts geholfen. Der Gegner war auch recht gut. Es war ein hartes Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir mit mehr Risiko gespielt, das hat aber auch keinen Erfolg gebracht."