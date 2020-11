Fußball: Salzburg-Gegner Atletico übernahm in Spanien Tabellenführung

Salzburgs Champions-League-Gruppengegner Atletico Madrid ist in der spanischen Fußball-Liga vorübergehend an die Tabellenspitze geklettert. Das einzige ungeschlagene Team der Liga setzte sich am Samstagabend zu Hause gegen Cadiz sicher mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten die Offensivstars Joao Felix (8., 91.), Marcos Llorente (22.) und Luis Suarez (51.).

Atletico führt bei einen Spiel weniger punktegleich vor Real Sociedad. Der Stadtrivale Real Madrid, der am Sonntagabend (21.00 Uhr/live DAZN) in Valencia gastiert, folgt mit einem Zähler Rückstand.