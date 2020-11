Die Generalprobe von Lok Moskau für das Champions-League-Duell mit Red Bull Salzburg am Dienstag (18.55 Uhr/live Sky) hat nur mit einem Teilerfolg geendet. Am Samstag musste sich Lok in der Meisterschaft bei Tabellennachbar Achmat Grosny mit einem 0:0 zufriedengeben und liegt nach 16 Spielen auf Platz sieben.