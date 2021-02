Fußball: Salzburg holte zwei 18-Jährige aus Ghana

Meister verpflichtete am Winter-Transfermarkt halbes Dutzend Perspektivspieler

Fußball-Meister Red Bull Salzburg scharrt weiter hoffnungsvolle Talente um sich. Die Salzburger gaben am Montag die Verpflichtung zweier 18-Jähriger aus Ghana bekannt. Stürmer Daniel Owusu wird als Kooperationsspieler vorerst beim Zweitligisten SV Horn einlaufen, Mittelfeldspieler Amankwah Forson ist für den FC Liefering vorgesehen. Beide kommen von der ghanaischen Talenteschmiede West African Football Academy.

Die Salzburger haben im Wintertransferfenster, das in der Bundesliga am Montag (17.00 Uhr) schloss, mit Mittelfeldspieler Mamady Diambou, Offensivmann Nene Dorgeles und Innenverteidiger Daouda Guindo auch ein 18-jähriges Trio aus Mali, das beim FC Liefering in der 2. Liga Erfahrungen sammeln soll, verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger Luis Fernando Vasquez Diaz, genannt Lucho, wurde ebenfalls in Horn "geparkt".

Zudem wechselte das kroatische Talent Rocco Zikovic vom NK Istra an die Salzach. Die Ablösesumme soll gemäß Medienberichten inklusive Bonuszahlungen bis zu drei Millionen Euro betragen. Bei Salzburg ist Zikovic vorerst für das U18-Team vorgesehen. Mit Nico Mantl (20) kam auch ein junger Goalie vom deutschen Drittligisten Unterhaching, der im Sommer zum Zweiergoalie hinter Cican Stankovic aufrücken könnte.