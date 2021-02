Fußball: Salzburg nach Adduktorenblessur rund drei Wochen ohne Okafor

Österreichs Fußball beendet den Winterschlaf Bevor am Wochenende die erste Frühjahrsrunde der österreichischen Fußball-Bundesliga auf dem Programm steht, steigt am Mittwoch der Cup-Achtelfinal-Schlager zwischen Sturm Graz und Salzburg. Aufgrund der Europa-League-Spiele der Salzburger gegen Standard Lüttich am 18. und 25. Februar wurde das Match vorverlegt. Für beide Mannschaften ist es ein echter Härtetest vor dem Start der Rückrunde.