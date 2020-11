Fußball: Salzburg schoss sich mit 8:2 in St. Pölten 2 - Meinungen

Meinungen nach St. Pölten - Salzburg (2:8):

Robert Ibertsberger (St.-Pölten-Trainer): "Was soll man bei einem 2:8 sagen? Wenn man solche Fehler in der Defensive macht, verliert man in der Liga nicht nur gegen Salzburg - und gegen Salzburg dann halt so hoch. Wenn du gegen Salzburg die nötige Zweikampfhärte nicht an den Tag legst, kommt es schlimm. ln der Offensive habe ich teilweise auch gute Sachen gesehen. Für uns ist es jetzt wichtig, das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken, weil zu viel mit dem Spiel zu befassen ist zu viel negative Energie."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Meine Mannschaft war so motiviert wie noch nie vor einem Meisterschaftsspiel, sie wollte sich unbedingt rehabilitieren für die letzten Leistungen in der Liga. Die Spieler haben jene Topleistungen abgerufen, die geplant und gefordert waren. Vor allem in der Offensive haben sie alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war genau das, was wir jetzt gebraucht haben."