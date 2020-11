Fußball: Salzburg setzte sich mit Torgala ab, Sturm besiegte Tirol

Admira verspielte 2:0-Führung und verlor 2:3

Red Bull Salzburg hat in Fußball-Bundesliga den Vorsprung auf die Verfolger zumindest bis Sonntag ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte am Samstag in St. Pölten einen 8:2-(4:1)-Kantersieg und liegt vorerst fünf Punkte vor dem LASK und Rapid. Sturm Graz gewann das Duell um Rang vier gegen WSG Tirol mit 1:0. Der Tabellenletzte Admira verspielte gegen TSV Hartberg eine 2:0-Führung und verlor mit 2:3.

LASK und Rapid sind am Sonntag im Einsatz. Die Linzer empfangen Altach (14.30), Rapid hat im Wiener Derby die Austria zu Gast (17.00). Der WAC trifft zu Hause auf Ried (14.30).