Fußball: Salzburg überwintert trotz 2:3 gegen WAC auf Platz eins

Weil der LASK bei der Austria nur 1:1 spielte

Red Bull Salzburg geht trotz einer Niederlage als Tabellenführer in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Die "Bullen" verloren zwar am Sonntag daheim gegen den WAC mit 2:3, profitierten aber vom Punkteverlust des LASK, der bei der Austria nur ein 1:1 holte. Die Linzer haben als Dritter ebenso wie Sturm Graz als Zweiter und Rapid als Vierter einen Zähler Rückstand auf den Titelverteidiger. Ried verbesserte sich mit einem 3:1 bei WSG Tirol an die neunte Stelle.

Die Meisterschaft wird am 17. Jänner 2021 mit dem Nachtragsspiel zwischen dem WAC und Sturm fortgesetzt. Am darauffolgenden Wochenende steigt die erste reguläre Runde.