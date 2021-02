Fußball: Salzburg und WAC gegen klar negative Europacup-Bilanzen

ÖFB-Clubs gegen Vertreter aus Spanien und England bisher meist auf verlorenem Posten - Bullen gegen Villarreal 2015 out

Die beiden verbliebenen österreichischen Europacup-Starter messen sich im Europa-League-Sechzehntelfinale ab Donnerstag mit Clubs aus großen Fußball-Nationen. Die österreichischen Bilanzen gegen Teams aus England und Spanien sind vor den Kräftemessen des WAC mit Tottenham und von Meister Salzburg mit Villarreal deutlich negativ. In 17 K.o.-Duellen mit englischen Vertretern setzten sich die ÖFB-Clubs nur zweimal durch, in 27 Aufeinandertreffen mit spanischen immerhin fünfmal.

Der bisher letzte Vergleich mit Spanien in einer K.o.-Phase darf Salzburg Auftrieb geben: Bei ihrem Erfolgslauf ins Europa-League-Halbfinale 2018 rangen die Salzburger im Sechzehntelfinale Real Sociedad mit 2:2 (auswärts) und 2:1 (heim) nieder. Mit Villarreal kreuzten die Bullen 2015 bereits in derselben Runde die Klingen, hatten damals mit 1:2 (a) und 1:3 (h) aber das Nachsehen.

Die Europacup-Gesamtbilanz gegen Spanien weist für österreichische Vereine in 77 Partien 13 Siege und 19 Unentschieden aus, jene der Salzburger in 14 Spielen vier Siege und zwei Remis. Dem mittlerweile überlegenen spanischen Tabellenführer Atletico Madrid unterlagen die Salzburger im Herbst in der Champions-League-Gruppenphase mit 2:3 (a) und 0:2 (h).

Die beiden bisher einzigen K.o.-Aufstiege gegen englische Vertreter gelangen Rapid 2009 und 2010 jeweils in der Europa-League-Qualifikation gegen Aston Villa. Österreichs Gesamtbilanz gegen England ist mit fünf Siegen und elf Unentschieden bei 31 Niederlagen ebenfalls klar negativ. Rapid verlor im Herbst in der EL-Gruppenphase zweimal gegen Arsenal, der LASK holte gegen Tottenham mit einem 3:3 daheim immerhin einen Punkt. Für den WAC wird das Hinspiel gegen die "Spurs" am Donnerstag (18.55 Uhr/live PULS 4) in Budapest das erste Europacup-Duell mit einem Club von der Insel.

Österreichs Europacup-Bilanz gegen englische Clubs: 47 Spiele - 5 Siege, 11 Unentschieden, 31 Niederlagen (Torverhältnis 34:98); 2:15 in K.o.-Duellen 1960/61 Meistercup/1. Rd.: Austria - WOLVERHAMPTON 2:0 (h), 0:5 (a) 1968/69 Meistercup/3. Rd.: Rapid - MANCHESTER UNITED 0:3 (a), 0:0 (h) 1978/79 Cupsieger/2. Rd.: SSW Innsbruck - IPSWICH 0:1 (a), 1:1 (h) 1983/84 UEFA-Cup/VF: Austria - TOTTENHAM 0:2 (a), 2:2 (h) 1983/84 UEFA-Cup/VF: Sturm Graz - NOTTINGHAM FOREST 0:1 (a), 1:1 (h) 1984/85 Meistercup/3. Rd.: Austria - LIVERPOOL 1:1 (h), 1:4 (a) 1984/85 Cupsieger/Finale (Rotterdam): Rapid - EVERTON 1:3 1991/92 Cupsieger/Vorrd.: Stockerau - TOTTENHAM 0:1 (h), 0:1 (a) 1991/92 Meistercup/1. Rd.: Austria - ARSENAL 1:6 (a), 1:0 (h) 1991/92 UEFA-Cup/3. Rd.: FCS Tirol - LIVERPOOL 0:2 (h), 0:4 (a) 1994/95 Cupsieger/2. Rd.: Austria - CHELSEA 0:0 (a), 1:1 (h) 1996/97 CL-Gruppe: Rapid - Manchester United 0:2 (a), 0:2 (h) 1999/00 CL-Gruppe: Sturm Graz - Manchester United 0:3 (h), 1:2 (a) 2000/01 CL-Zwischenrd.: Sturm Graz - Manchester Utd. 0:2 (h), 0:3 (a) 2004/05 CL-Quali/3. Rd.: GAK - LIVERPOOL 0:2 (h), 1:0 (a) 2004/05 UEFA-Cup, 1/16-Finale: GAK - MIDDLESBROUGH 2:2 (h), 1:2 (a) 2006/07 UEFA-Cup/1. Rd.: Salzburg - BLACKBURN ROVERS 2:2 (h), 0:2 (a) 2009/10 EL-Quali/4. Rd.: RAPID - Aston Villa 1:0 (h), 1:2 (a) 2010/11 EL-Quali/4. Rd.: RAPID - Aston Villa 1:1 (h), 3:2 (a) 2010/11 EL-Gruppe: Salzburg - Manchester City 0:2 (h), 0:3 (a) 2019/20 CL-Gruppe: Salzburg - Liverpool 3:4 (a), 0:2 (h) 2019/20 EL-Achtelfinale: LASK - MANCHESTER UNITED 0:5 (h), 1:2 (a) 2020/21 EL-Gruppe: Rapid - Arsenal 1:2 (h), 1:4 (a) 2020/21 EL-Gruppe: LASK - Tottenham 0:3 (a), 3:3 (h) 2020/21 EL, 1/16-Finale: Wolfsberger AC - Tottenham Österreichs Europacup-Bilanz gegen spanische Clubs: 77 Spiele - 13 Siege, 19 Unentschieden, 45 Niederlagen (Torverhältnis 59:167); 5:22 in K.o.-Duellen 1956/57 Meistercup/2. Rd.: Rapid - REAL MADRID 2:4 (a), 3:1 (h) 0:2 (Entscheidungsspiel) 1958/59 Meistercup/VF: Wr. Sportclub - REAL MADRID 0:0 (h), 1:7 (a) 1963/64 UEFA-Cup/2. Rd.: Rapid - VALENCIA 0:0 (h), 2:3 (a) 1967/68 UEFA-Cup/1. Rd.: Sportclub - ATLETICO MADRID 2:5 (h), 1:2 (a) 1968/69 Meistercup/2. Rd.: RAPID - Real Madrid 1:0 (h), 1:2 (a) 1970/71 Meistercup/1. Rd.: Austria - ATLETICO MADRID 0:2 (h), 1:2 (a) 1970/71 Cupsieger/2. Rd.: Innsbruck - REAL MADRID 1:0 (a), 0:2 (h) 1974/75 Meistercup/1. Rd.: Voest Linz - FC BARCELONA 0:0 (h), 0:5 (a) 1974/75 Cupsieger/2. Rd.: Austria - REAL MADRID 0:3 (a), 2:2 (h) 1976/77 Cupsieger/1. Rd.: Rapid - ATLETICO MADRID 1:2 (h), 1:1 (a) 1981/82 UEFA-Cup/3. Rd.: Rapid - REAL MADRID 0:1 (h), 0:0 (a) 1982/83 Cupsieger/VF: AUSTRIA - FC Barcelona 0:0 (h), 1:1 (a) 1982/83 Cupsieger/HF: Austria - REAL MADRID 2:2 (h), 1:3 (a) 1984/85 UEFA-Cup/1. Rd.: Innsbruck - REAL MADRID 0:5 (a), 2:0 (h) 1990/91 Meistercup/2. Rd.: Innsbruck - REAL MADRID 1:9 (a), 2:2 (h) 1993/94 Meistercup/2. Rd.: Austria - FC BARCELONA 0:3 (a), 1:2 (h) 1993/94 Cupsieger/2. Rd.: Innsbruck - REAL MADRID 1:1 (h), 0:3 (a) 1994/95 UEFA-Cup/2. Rd.: FC Tirol - LA CORUNA 2:0 (h), 0:4 (a) 1998/99 CL-Gruppe: Sturm - Real Madrid 1:6 (a), 1:5 (h) 2000/01 CL-Quali: FC Tirol - VALENCIA 0:0 (h), 1:4 (a) 2000/01 UEFA-Cup/2. Rd.: GAK - ESPANYOL BARCELONA 0:4 (a), 1:0 (h) 2000/01 CL-Gruppe: Sturm - Valencia 0:2 (a), 0:5 (h) 2004/05 UEFA-Cup/Gruppe: Austria - Real Saragossa 1:0 (h) 2004/05 UEFA-Cup, 1/16-Finale: AUSTRIA - Bilbao 0:0 (h), 2:1 (a) 2004/05 UEFA-Cup/AF: AUSTRIA - Real Saragossa 1:1 (h), 2:2 (a) 2006/07 CL-Quali/3. Rd.: Salzburg - VALENCIA 1:0 (h), 0:3 (a) 2006/07 UEFA-Cup/Gruppe: Austria - Espanyol 0:1 (a) 2008/09 UEFA-Cup/1. Rd.: Salzburg - FC SEVILLA 0:2 (a), 0:2 (h) 2009/10 EL-Gruppe: Austria - Athletic Bilbao 0:3 (a), 0:3 (h) 2009/10 EL-Gruppe: Salzburg - Villarreal 2:0 (h), 1:0 (a) 2011/12 EL-Gruppe: Salzburg - Athletic Bilbao 2:2 (a), 0:1 (h) 2013/14 CL-Gruppe: Austria - Atletico Madrid 0:3 (h), 0:4 (a) 2014/15 EL, 1/16-Finale: Salzburg - VILLARREAL 1:2 (a), 1:3 (h) 2015/16 EL-Gruppe: Rapid - Villarreal 2:1 (h), 0:1 (a) 2015/16 EL, 1/16-Finale: Rapid - VALENCIA 0:6 (a), 0:4 (h) 2016/17 EL-Gruppe: Rapid - Athletic Bilbao 0:1 (a), 1:1 (h) 2017/18 EL, 1/16-Finale: SALZBURG - Real Sociedad 2:2 (a), 2:1 (h) 2018/19 EL-Gruppe: Rapid - Villarreal 0:5 (a), 0:0 (h) 2020/21 CL-Gruppe: Salzburg - Atletico Madrid 2:3 (a), 0:2 (h) 2020/21 EL, 1/16-Finale: Salzburg - Villarreal