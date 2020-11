Fußball: Salzburg verlor Bayern-Gastpiel 3 - Weitere Meinungen

Weitere Stimmen zum Spiel Bayern - Salzburg (3:1, via Sky):

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Das entscheidende Thema war es, unseren Strafraum zu verteidigen - vier Torschüsse (von Bayern) und drei Gegentore. Wir haben wieder gut gespielt. Der Matchplan hat gut funktioniert. Wir haben nicht so viele Chancen für so einen Gegner hergegeben, und wir waren gefährlich. Wir hatten einen Vorteil bei den Torschüssen.

Wir sind die jüngste Mannschaft in diesem Turnier. Wir waren im entscheidenden Moment nicht ruhig genug. Es war wieder ein gutes Spiel von uns - und wir sind noch am Leben mit dem Ergebnis in Moskau. Wir können einen Sieg holen in Moskau, und dann ist etwas möglich. Ein Punkt ist nicht genug für unsere Leistungen, aber wir müssen stark bleiben. Wir gehen weiter."

Manuel Neuer (Bayern-Kapitän): "Für mich ist das Wichtigste, Rückhalt für die Mannschaft zu sein. Wir freuen uns, dass wir heute dieses Spiel gewonnen haben und Gruppensieger sind."