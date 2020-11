Fußball: Salzburg verlor in CL bei Bayern München 1:3

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine 1:3-Niederlage bei Bayern München kassiert. Durch Treffer von Robert Lewandowski (43.) und Leroy Sane (68.) sowie ein Eigentor von Maximilian Wöber (52.) fixierte der deutsche Titelverteidiger den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale nach vier Gruppenspielen. Für die beherzten Salzburger erzielte Mergim Berisha ein dem Spielverlauf nach verdientes Tor (73.).

Die "Bullen" halten nach der dritten Niederlage in Folge in der Königsklasse bei einem Zähler in Gruppe A, am 2. Dezember folgt die vermeintlich vorentscheidende Partie bei Lok Moskau (0:0 bei Atletico Madrid) um den internationalen Verbleib.