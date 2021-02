Fußball: Salzburg wieder Spitzenreiter - Auch LASK, Admira siegreich

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Salzburger gewannen am Mittwoch auch ihr fünftes Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr. Nach zwischenzeitlichem Rückstand gab es gegen die Wiener Austria ein 3:1 (0:0). Die Bullen liegen damit wieder einen Zähler vor dem ersten Verfolger Rapid, der am Dienstag den WAC mit 1:0 bezwungen hatte.

Alle drei Mittwoch-Partien der 16. Runde endeten 3:1. Der viertplatzierte LASK besiegte den SKN St. Pölten auswärts mit diesem Ergebnis. Die Admira gab die Rote Laterne des Tabellenletzten mit einem 3:1-Heimerfolg im direkten Duell an den SCR Altach ab.