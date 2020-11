Fußball: Salzburgs Koita schoss Mali zum Afrika-Cup

Salzburg-Legionär Sekou Koita hat Malis Fußball-Auswahl am Dienstag vorzeitig zum Afrika-Cup geschossen. Im Qualifikationsspiel brachte der Stürmer beim 2:1-Auswärtserfolg in Namibia sein Team in der 12. Minute erstmals in Führung und hatte damit maßgeblichen Anteil am Endrundenticket. Mali, für das mit Mohamed Camara ein zweiter "Bulle" spielte, ist zwei Runden vor Schluss nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in seiner Gruppe zu verdrängen.

Ebenfalls am Dienstag löste Tunesien mit einem 1:1 in Tansania sein Endrundenticket. Zuvor hatten sich bereits Senegal und Algerien qualifiziert.