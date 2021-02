Fußball: SC Freiburg verlängerte erneut mit Langzeit-Coach Streich

Christian Streich hat seinen Vertrag als Trainer des SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit der neuen Vereinbarung machte der Club von ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart wie gewohnt keine Angaben. Streich wird im Sommer seine elfte Saison als Cheftrainer in Freiburg in Angriff nehmen. Der 55-Jährige ist damit mit Abstand der dienstälteste Trainer in der deutschen Bundesliga. Streich arbeitet bereits seit 1995 im Verein.

Im Dezember 2011 hatte er den Cheftrainer-Job bei den Profis von Marcus Sorg übernommen.