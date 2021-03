Mit seinem fünften Saisontor hat ÖFB-Teamspieler Louis Schaub am Donnerstag den FC Luzern in der Schweizer Super League zum 2:1-Auswärtssieg beim FC Zürich geschossen. Der 26-jährige Wiener erhöhte bereits in der sechsten Minute auf 2:0, dem Gegner gelang danach nur noch der Anschlusstreffer. Luzern setzte sich von der Gefahrenzone weiter in Richtung Mittelfeld ab und liegt als Tabellenachter nur noch fünf Punkte hinter dem Zweiten FC Basel zurück.