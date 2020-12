Scheich Hamad bin Khalifa Al Nahyan, ein Mitglied der regierenden Herrscherfamilie in Abu Dhabi, hat einen Anteil von 50 Prozent am israelischen Fußball-Erstligisten Beitar Jerusalem erworben. Dies gab der Verein, der eine große Nähe zur konservativen Likud-Partei von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat, am Montag bekannt. Der Scheich habe sich demnach verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren über 300 Millionen Shekel (76 Mio. Euro) in den Club zu investieren.