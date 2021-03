Fußball: Schottlands Regierungschefin: Wollen EM-Spiele ausrichten

Pandemie-Lage aber nach wie vor unklar

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat Glasgow als Austragungsort für Spiele der Fußball-EM im Sommer noch lange nicht abgeschrieben. Sie hoffe auf ein höheres Maß an Gewissheit in den kommenden Wochen, erklärte die Politikerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) am Freitag in Edinburgh. Vier Spiele der wegen Corona um ein Jahr verschobenen Endrunde (11. Juni bis 11. Juli 2021) sind nach wie vor im Hampden Park in Glasgow geplant.

Schottland gilt allerdings als Wackelkandidat. Anders als in England gibt es dort noch keinen klaren Termin, wann Großveranstaltungen in Stadien wieder erlaubt sein sollen. Soweit im Voraus könne derzeit noch nicht geplant werden, sagte Sturgeon. "Aber lassen Sie mich das in aller Klarheit sagen: Wir sind absolut entschlossen, die EM bei uns zu haben, Hampden als einen der Austragungsorte der EM zu haben", betonte die Regierungschefin.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtet, dass die UEFA neben Bilbao und Dublin auch Glasgow von der Liste der zwölf Ausrichterstädte streichen könnte. Als Grund wurde genannt, dass in den Ländern eine Zuschauer-Zulassung nicht garantiert werden könne. Der europäische Fußball-Verband hatte derartige Pläne bereits am Donnerstag dementiert.