Mit einer Schweigeminute vor allen Europacup-Spielen am Mittwoch und Donnerstag soll der am Mittwoch verstorbenen argentinischen Fußball-Legende Diego Armando Maradona gedacht werden. Das teilte der europäische Verband UEFA am Mittwochabend mit, an dem acht Champions-League-Duelle stattfanden, darunter auch das Auswärtsspiel von Österreichs Meister Salzburg bei Titelverteidiger Bayern München.