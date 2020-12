Fußball: Seattle Sounders erneut im Finale um MLS-Titel

Drehten gegen Minnesota 0:2-Rückstand

Titelverteidiger Seattle Sounders hat mit einem 3:2-Sieg über Minnesota United erneut das Finale um den Titel in der Major League Soccer erreicht. Bis zur 75. Minute war Seattle am Montagabend im Rückstand gelegen, ehe Will Bruin, Raul Ruidiaz und schließlich Gustav Svensson in der Nachspielzeit für das Comeback und schließlich den Sieg sorgten. Die Sounders treffen im Endspiel um die wichtigste Meisterschaft im nordamerikanischen Profi-Fußball am Samstag auf Columbus Crew.

In den vergangenen vier Jahren stand Seattle schon dreimal im Finale, 2016 und 2019 gewann der Club aus dem Nordwesten der USA den Titel. Columbus hat bisher ein Mal, im Jahr 2008, den MLS Cup geholt.