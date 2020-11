Atletico Madrid hat seinen Lauf in der spanischen Fußballmeisterschaft fortgesetzt. Am Samstag benötigte Salzburgs Champions-League-Gegner beim FC Valencia trotz dominanter Vorstellung allerdings ein spätes Eigentor von Toni Lato (79.), um den sechsten Dreier in Folge sicherzustellen. Atletico ist mit 23 Punkten Zweiter gleichauf mit Leader Real Sociedad, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.