Fußball: Sevilla setzte Siegesserie fort - 2:0 bei Osasuna

Der FC Sevilla hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Trainer Julen Lopetegui prolongierte seinen Lauf am Montagabend mit einem 2:0 bei Osasuna. Diego Carlos (19.) und Luuk de Jong (49.) waren erfolgreich. Damit stieß Sevilla vor den FC Barcelona auf Rang drei in der Tabelle vor. Sieben Punkte fehlen auf Leader Atletico Madrid.