Fußball: Showdown in Sevilla 2 - Spanien ohne verletzten Busquets

Barca-Mittelfeldspieler fehlt wegen Knieverletzung wohl auch im Ligaschlager gegen Atletico

Spaniens Fußball-Nationalteam muss im entscheidenden Gruppenspiel der Nations League am Dienstag gegen Deutschland ohne Mittelfeldspieler Sergio Busquets auskommen. Das gab der spanische Verband am Montag auf Twitter bekannt. Der 32-Jährige vom FC Barcelona müsse laut Medienberichten wegen Knieproblemen rund zwei Wochen pausieren.

Die Verletzung, die sich Busquets am Samstag beim 1:1 in der Schweiz zugezogen hatte, ist aber nicht so schwer wie anfangs befürchtet. Eine MRT-Untersuchung in Sevilla habe eine Stauchung des äußeren Seitenbandes im linken Knie ergeben, hieß es. Busquets dürfte damit allerdings auch im wichtigen Ligaspiel des FC Barcelona am Samstag (21.00 Uhr) bei Atletico Madrid fehlen.