Fußball: SKN St. Pölten gewann Frauen-Liga-Schlager knapp mit 2:1

Makas sorgte erst in 88. Minute für Entscheidung zugunsten des Leaders

Serienmeister SKN St. Pölten hat auch das achte Spiel in der Frauen-Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Niederösterreicherinnen behielten am Mittwochabend in einem spannenden Schlager gegen die SG Austria Wien/USC Landhaus aber nur knapp mit 2:1 die Oberhand. Nach der frühen Führung der Gäste durch Annalena Wucher (10.) brachte ein Eigentor von Romina Bell (24.) den schnellen Ausgleich. Zur Matchwinnerin avancierte schließlich ÖFB-Teamspielerin Lisa Makas in der 88. Minute.

St. Pölten baute mit dem Sieg im Nachtragsspiel der 6. Runde den Vorsprung auf die zuvor ebenfalls noch unbesiegt gewesenen Wienerinnen sowie auf den Zweiten Sturm Graz auf je fünf Punkte aus.