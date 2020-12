Arne Slot wird in der nächsten Saison neuer Trainer des niederländischen Fußball-Erstligisten Feyenoord Rotterdam. Der frühere Alkmaar-Trainer reagierte "stolz und geehrt" auf seine Bestellung. Der 42-Jährige löst im Sommer den derzeitigen Trainer Dick Advocaat (73) ab. Dieser hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt bekannt gegeben, international ist sein Team unter anderem durch zwei Niederlagen in der Europa League am Wolfsberger AC gescheitert.