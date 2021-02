Der SKN St. Pölten hat am letzten Tag der Transferzeit in der Fußball-Bundesliga mit Brandon Servania eine weiteren jungen Akteur leihweise unter Vertrag genommen. Der 21-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt für den FC Dallas in der nordamerikanischen Major League Soccer, im Vorjahr kam er auf zwölf Saisoneinsätze. Servania, der im zentralen Mittelfeld spielt, unterschrieb bei St. Pölten einen Leihvertrag bis Saisonende, wie die Niederösterreicher am Dienstag bekannt gaben.