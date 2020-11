Nach 3:1 bei Bergheim

Der SKN St. Pölten hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga auch das neunte Spiel gewonnen und damit die Hinrunde ohne Punkteverlust überstanden. Der Serienmeister behielt am Samstag in der letzten Meisterschaftspartie im Jahr 2020 auswärts gegen den FC Bergheim mit 3:1 die Oberhand. Leonarda Balog (14.), Bernadett Zagor (23.) und Maria Mikolajova (31.) trafen für die Niederösterreicherinnen.