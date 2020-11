Fußball: Steckbrief Diego Armando Maradona

Steckbrief des ehemaligen argentinischen Weltklasse-Fußballers Diego Maradona, der am Mittwoch im Alter von 60 Jahren in seiner Heimat gestorben ist.

DIEGO ARMANDO MARADONA: Geboren: 30. Oktober 1960 in Villa Fiorito (Buenos Aires) Gestorben: 25. November 2020 in Tigre (Buenos Aires) Größe/Gewicht: 1,68 m/70 kg (zu aktiven Zeiten) Position: Offensives Mittelfeld Stationen als Profi: Argentinos Juniors (1976-81) Boca Juniors (1981-82) FC Barcelona (1982-84) SSC Napoli (1984-91) FC Sevilla (1992-93) Newell's Old Boys (ARG/1993) Boca Juniors (1995-97) Stationen als Trainer: Deportivo Mandiyu Corrientes (ARG/1994) RC Avellaneda (ARG/1995) Argentinien (2008 bis 2010) Al-Wasl (VAE/2011 bis 2012) Fujairah (VAE/2017 bis 2018) Dorados de Sinaloa (MEX/2018 bis 2019) Gimnasia de La Plata (ARG/2019 bis 2020) Größte Erfolge (alle als Spieler): Weltmeister 1986 WM-Finalist 1990 vier WM-Teilnahmen (1982, 1986, 1990, 1994) 91 Länderspiele in Argentiniens Nationalteam (34 Tore) Argentinischer Meister 1981 mit Boca Juniors Spanischer Meister 1983 mit Barcelona Italienischer Meister 1987 und 1990 mit SSC Napoli UEFA-Cup-Sieger 1989 mit Napoli Italienischer Cup-Sieger 1987 mit Napoli Bester Fußballer der WM 1986 6-mal Südamerikas Spieler des Jahres (1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1992) 4-mal Argentiniens Fußballer des Jahres (1979, 1980, 1981, 1986) U20-Weltmeister 1979 und bester Spieler des Turniers in Japan Auszeichnungen: * Sein zweites Tor gegen England bei der WM 1986 in Mexiko - Dribbling von der Mittellinie - wurde vom Weltfußballverband FIFA zum Tor des 20. Jahrhunderts gewählt. * In einer Internet-Abstimmung der FIFA unter Fans wurde Maradona zum "Weltfußballer des Jahrhunderts" gewählt. * Aufnahme in die Liste der besten Fußballer des 20. Jahrhunderts, die sogenannten "FIFA 100" Anmerkung: 1991 wegen Kokainkonsums, der zu einem positiven Dopingbefund geführt hatte, für 15 Monate gesperrt.