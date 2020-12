LASK-Stürmer Marko Raguz hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten am Mittwoch vorzeitig bis 2024 verlängert. Der 22-Jährige hatte einen Kontrakt bis 2022. Raguz hat in dieser Liga-Saison zwei Tore erzielt, ehe er am 5. November im Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes erlitt. "Es ist ein starkes Signal, dass mir der Verein gerade jetzt - während meiner längeren Verletzungspause - eine vorzeitige Verlängerung angeboten hat."