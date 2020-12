Fußball: Sturm nach 4:0 bei Austria 2 - Meinungen

Stimmen zum Bundesliga-Spiel Austria - Sturm (0:4):

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Bitter, wenn man dieses Spiel so klar verliert. Die 70 Minuten bis zum Ausschluss waren völlig in Ordnung. Ich habe eine spielfreudige Truppe gesehen, die sich gewehrt hat. Wir haben nach der Pause den Druck aufgenommen, das war alles so weit okay. Aber man hat gesehen, dass nach dem Ausschluss und Situationen, die man nicht durchplanen kann, wir nicht so stabil sind. Nach dem 0:2 war der Deckel drauf, dann ist der Mut verloren gegangen."

Zur Roten Karte: "Fitz muss da nicht zwingend nachrutschen, er war aber weit entfernt, ihn zu verletzen."

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es ist ein sehr, sehr schöner Abend für uns. Das Spiel hat sich über die Zeit entwickelt, war eine gute Stunde sehr ausgeglichen. Wir hatten nur Halbchancen. Die Austria war auch gefährlich. Da war das Spiel auf des Messers Schneide. Wir haben in einer schwierigen Phase das 1:0 gemacht. Spielentscheidend war die Rote Karte. Dann haben wir überragend reagiert. Wir haben eine verunsicherte Austria mit zwei Toren bestraft. Wir lassen wenig zu. Das ist der Schlüssel."