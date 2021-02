Fußball: Sturm und WAC erreichten mit Mühe Cup-Halbfinale

Die beiden Favoriten haben sich am Freitag in den ersten beiden Viertelfinal-Spielen des Fußball-ÖFB-Cups durchgesetzt - allerdings jeweils mit Mühe. Der WAC rang den Zweitligisten Kapfenberger SV erst nach Verlängerung mit 2:1 (1:1) nieder. Den entscheidenden Treffer in Kapfenberg erzielte Michael Novak in der 118. Minute. Sturm Graz behielt gegen die Vienna zu Hause mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Das Goldtor gegen den Viertligisten gelang Jakob Jantscher (63.).

Titelverteidiger Red Bull Salzburg empfängt am Samstag (17.00 Uhr) im Viertelfinal-Schlager die Wiener Austria. Der vierte Halbfinalist wird dann am Sonntag (17.00 Uhr) zwischen dem LASK und Zweitligist Austria Klagenfurt ermittelt. Die Auslosung der Vorschlussrunde erfolgt ebenfalls am Sonntag.