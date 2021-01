Fußball: Sturm zog nach Punkten mit Salzburg gleich - Rapid-Absage

Sturm Graz ist am Dienstagabend zum Auftakt der 14. Runde der Fußball-Bundesliga nach Punkten mit Tabellenführer Red Bull Salzburg gleichgezogen. Die Steirer entschieden das Steiermark-Duell gegen den TSV Hartberg mit 2:1 für sich und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang zwei. Das auch deshalb, weil das Heimspiel von Rapid gegen den SKN St. Pölten wegen starken Schneefalls abgesagt werden musste und eventuell am Mittwoch nachgetragen werden könnte.

Die Wiener Austria konnte ihr Auswärtsspiel hingegen bei widrigen Bedingungen bei der Admira zu Ende spielen und feierte dabei einen klaren 4:0-Sieg. Damit konnte der Abstand auf die obere Tabellenhälfte zumindest für einen Tag auf einen Zähler verkleinert werden. Am Mittwoch ist Leader Salzburg gegen SV Ried im Einsatz, WSG Tirol empfängt Altach und der LASK ist in Wolfsberg zu Gast.