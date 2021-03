Fußball: SVS-Interimscoach Kulovits im Spital - "Geht es soweit gut"

Interimstrainer Stefan Kulovits vom deutschen Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist nach seinem positiven Coronavirus-Test zum Wochenauftakt noch im Krankenhaus. "Ihm geht es soweit gut", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca am Montag: "Wenn alles so positiv bleibt, gehen wir davon aus, dass er das Krankenhaus in ein bis zwei Tagen verlassen kann."

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist hatte den positiven Test des 37-jährigen ehemaligen Rapid-Spielers am Sonntag vor dem 3:0 gegen den VfL Osnabrück bekannt gegeben. "Er hatte leichtes Fieber, das haben die Ärzte aber gut im Griff", sagte Kabaca über den Österreicher.