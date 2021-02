Fußball: Tigres aus Mexiko erreichten Halbfinale der Club-WM

Hinterseer debütierte bei Verlierer Ulsan

Der mexikanische Fußballverein Tigres UANL hat das Halbfinale der Club-WM erreicht. Das Team aus Monterrey setzte sich am Donnerstag in Doha mit 2:1 (2:1) gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea durch und trifft im Duell um den Finalplatz auf Palmeiras Sao Paulo. Für die Tigres erzielte der 35-jährige Franzose Andre-Pierre Gignac (38., 45.+5/Elfmeter) beide Treffer. Ulsan war durch Kapitän Kim Keehee (24.) in Führung gegangen.

Bei den Verlierern wurde Lukas Hinterseer in der 73. Minute eingewechselt und gab damit sein Debüt für seinen neuen Club. Im zweiten Spiel des Tages ermitteln Al-Duhail SC aus Katar und Al Ahly SC aus Ägypten den Gegner des FC Bayern München, der am kommenden Montag erstmals spielt.