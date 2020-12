Fußball: Titelverteidiger ManCity schaltete Arsenal im Ligacup aus

Brentford eliminierte Newcastle

Titelverteidiger Manchester City hat das Halbfinale im englischen Fußball-Ligacup erreicht. Bei Arsenal gewann das Team von Trainer Josep Guardiola am Dienstag mit 4:1 (1:1) und kann auf den vierten Cup-Gewinn in Serie hoffen. Gabriel Jesus (3.), Riyad Mahrez (55.), Phil Foden (59.) und Aymeric Laporte (73.) trafen für die "Citizens". Alexandre Lacazette erzielte für die in der Premier League auf Platz 15 abgestürzten "Gunners" den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Zweiter Halbfinalist ist überraschend Zweitligist Brentford nach einem 1:0-Erfolg gegen Newcastle United. Am Mittwoch treffen noch Stoke City und WAC-Europa-League-Sechzehntelfinalgegner Tottenham Hotspur sowie Everton und Manchester United aufeinander.