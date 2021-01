Fußball: Toto-Ergebnisse Runde 1A

Ergebnisse der Toto-Runde 1A vom Dienstag:

1 AC Milan - Juventus Turin MITTWOCH 2 Bologna FC - Udinese Calcio MITTWOCH 3 Cagliari Calcio - Benevento Calcio MITTWOCH 4 FC Torino - Hellas Verona MITTWOCH 5 Lazio Rom - AC Fiorentina MITTWOCH 6 FC Crotone - AS Roma MITTWOCH 7 US Sassuolo - FC Genua MITTWOCH 8 AFC Wimbledon - Wigan Athletic Ersatztipp 2 9 Stade Brest - OGC Nizza MITTWOCH 10 FC Lorient - AS Monaco MITTWOCH 11 FC Nantes - Stade Rennes MITTWOCH 12 FC Metz - Girondins Bordeaux MITTWOCH 13 Olympique Marseille - HSC Montpellier MITTWOCH 14 Stade de Reims - Dijon Football MITTWOCH 15 Lille OSC - SCO Angers MITTWOCH 16 Racing Strasbourg - Olympique Nimes MITTWOCH 17 EA Guingamp - Amiens SC 2:2 X 18 AJ Auxerre - SM Caen 1:1 X

Spiele 1 bis 5: Torwette, Fixspiele

Spiele 6 bis 18: Wahlspiele

