Fußball: Trainer Glasner hofft mit Wolfsburg auf "perfekte Woche"

Nächster Zu-Null-Sieg in Augsburg wäre Clubrekord - Frankfurt in Hoffenheim gefordert - Leipzig als Favorit zu Schalke

Mit vier Pflichtspielsiegen in Folge hat sich der VfL Wolfsburg in der Spitzengruppe der deutschen Fußball-Bundesliga festgesetzt. Am Samstag will die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner beim FC Augsburg nachlegen und den Platz in den Champions-League-Rängen festigen. Ein Sieg beim FCA wäre für den Oberösterreicher der Abschluss einer "perfekten Woche". Die Wolfsburger liegen vor der 20. Runde drei Punkte hinter dem Zweiten RB Leipzig auf Rang drei.

Leipzig gastiert am Samstag bei Schlusslicht Schalke 04, Adi Hütter mit der zuletzt ebenfalls in starker Form agierenden, auf Platz vier vorgestoßenen Frankfurter Eintracht am Sonntag bei 1899 Hoffenheim. Wolfsburg könnte also vorlegen. "Wir werden alles daransetzen, dass wir diese drei Punkte holen", versicherte Glasner. "Wichtig ist aber, dass wir immer demütig bleiben und nicht denken, dass wir nach Augsburg fahren und sowieso gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen."

Nach einem mäßigen Saisonstart mit vielen Unentschieden haben die Wolfsburger in den vergangenen Wochen aufgezeigt. Am Mittwoch zog der VfL durch ein - wenn auch mühevolles - 1:0 gegen Schalke ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Drei Tage zuvor schlug das Glasner-Team in der Liga den SC Freiburg 3:0. Dreimal in Folge haben die Wolfsburger in der Liga zuletzt ohne Gegentreffer gewonnen. Ein weiterer Zu-Null-Sieg für Xaver Schlager und Co. wäre ein Clubrekord.

Die Wolfsburger waren es auch, die als bisher letztes Team in der Bundesliga Frankfurt bezwungen hatten - Mitte Dezember mit 2:1. Seither hat die Hütter-Truppe in der Liga sechs Siege und zwei Remis eingefahren und sich in die Europacup-Ränge geschoben. Im Sturm hat Hütter mittlerweile sogar ein Luxusproblem. Der Mitte Jänner auf Leihbasis von Real Madrid zurückgekehrte Luka Jovic muss sich vorerst hinter Andre Silva als Joker anstellen. "Dass Luka nicht auf Dauer als Reservist hierhergekommen ist, das wissen wir", betonte Hütter. "Trotz allem passe ich auf ihn auf."

Leipzig reist mit Kapitän Marcel Sabitzer, der zuletzt im Cup gegen den Zweitligisten Bochum sein viertes Saisontor erzielt hat, als klarer Favorit nach Gelsenkirchen - auch wenn der erste Verfolger von Tabellenführer Bayern München in den vergangenen beiden Partien insgesamt fünf Gegentore erhalten und nur einen Punkt eingefahren hat. Schalke hält nach 19 Partien weiter erst bei einem Ligasieg, zeigte zuletzt mit einem Remis in Bremen (1:1) und einer ansprechenden Vorstellung im Cup in Wolfsburg aber einen leichten Aufwärtstrend.

Mehr als mit dem Gegner scheint man sich in Leipzig derzeit mit dem Spielort für das Champions-League-Heimspiel in eineinhalb Wochen gegen Liverpool zu beschäftigen. "Ich kann es nicht organisieren und auch nicht festlegen", sagte Trainer Julian Nagelsmann angesichts des für Englands Meister wegen Corona aufrechten Einreiseverbotes. "Ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich beeinflussen kann. Und die heißen jetzt Schalke, dann Augsburg und dann Liverpool."

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz ist entschlossen, mit seinem Team gegen den VfB Stuttgart eine Reaktion auf das Pokal-Aus beim Viertligisten Rot-Weiss Essen zu zeigen. "Das war der Tiefpunkt, das muss man schon sagen", sagte Bosz. Leverkusen ist Tabellenfünfter, aber mit nur vier Punkten aus sechs Spielen das schlechteste Team 2021. "Ich verstehe die Fans. Es ist an uns, auf dem Platz eine Antwort zu geben", betonte der nicht mehr unumstrittene Niederländer, der langfristig auf Julian Baumgartlinger verzichten muss, Aleksandar Dragovic aber zur Verfügung hat.